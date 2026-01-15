В мэрии рассказали, когда ещё две парковки в Калининграде станут платными

Ещё две парковки в Калининграде станут платными с начала февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в четверг, 15 января.
«Муниципальные парковки за Театром эстрады и около «Калининградгражданпроекта» в платном режиме заработают с февраля. Пока плата за пользование на них не взимается (и по будням тоже)», — говорится в сообщении.
В Калининграде неубранный снег породил новую проблему: водители стали парковаться на тротуарах, утверждая, что не видели границ дороги. Чем это грозит, «Клопс» рассказал юрист общества защиты прав автомобилистов Пётр Губенко.