У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2026 год

В «Аэрофлоте» закончились субсидированные авиабилеты на 2026 год из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту «Клопс» сообщили на горячей линии авиакомпании.

Воспользоваться льготой могли жители области и студенты местных вузов. «По данной субсидии квота исчерпана», — отметили в «Аэрофлоте». В авиакомпании затруднились сказать, появятся ли снова субсидированные билеты на 2026-й.

Помимо «Аэрофлота», в программе участвуют авиакомпании «Северный ветер», «Смартавиа», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Субсидированные билеты на 2026 год здесь ещё доступны.