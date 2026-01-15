У «Аэрофлота» закончились субсидированные билеты для калининградцев на 2026 год

В «Аэрофлоте» закончились субсидированные авиабилеты на 2026 год из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту «Клопс» сообщили на горячей линии авиакомпании.
Воспользоваться льготой могли жители области и студенты местных вузов. «По данной субсидии квота исчерпана», — отметили в «Аэрофлоте». В авиакомпании затруднились сказать, появятся ли снова субсидированные билеты на 2026-й.
Помимо «Аэрофлота», в программе участвуют авиакомпании «Северный ветер», «Смартавиа», «Сибирь» и «Уральские авиалинии». Субсидированные билеты на 2026 год здесь ещё доступны.
С 2026 года субсидированные авиабилеты на Москву и Санкт-Петербург доступны лишь жителям Калининградской области и студентам.