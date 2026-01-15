В Калининграде корректируют автобусный маршрут, который пойдёт через Московский (карта)

ВКонтакте

С 19 января 2026 года в Калининграде изменится схема движения автобусного маршрута № 4, от микрорайона Северная гора до завода «Янтарь». Об этом «Клопс» сообщили в администрации города.

В сторону «Янтаря» транспорт будет следовать по улице Генерал-фельдмаршала Румянцева, Московскому проспекту (с разворотом в районе Октябрьской), затем — по Ленинскому проспекту и Портовой.

В обратном направлении — в сторону центра города — движение пройдёт по Портовой и Железнодорожной, через площадь Калинина, далее — по Ленинскому и Московскому проспектам и снова на улицу Румянцева.

Из маршрута исключается участок пути по Генерала Буткова.