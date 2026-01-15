Дал сдачи снежком: в Калининграде водитель не пропустил мужчину на зебре у школы — тот нашёл нестандартный ответ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на улице Нарвской пешеход устроил снежную атаку на автомобиль, когда водитель не уступил ему путь на пешеходном переходе. Конфликт случился в четверг, 15 января, сообщили «Клопс» очевидцы.

По словам местных жителей, мужчина решил пересечь дорогу по приподнятому переходу рядом со школой №43. В этот момент мимо пронёсся кроссовер, не остановившись и даже не сбавив скорости, хотя пешеход уже сделал шаг на проезжую часть. Машина обдала мужчину грязной кашей из снега и воды.

«Как будто специально пролетел. В такой манере поведения не было никакого смысла: дальше красный светофор и затор. Мужчина всплеснул руками, потом нагнулся, слепил снежок и кинул в машину», — рассказала жительница дома Марина.

Через несколько метров, когда автомобиль оказался в пробке у перекрёстка с Советским проспектом, пешеход догнал его. И метнул ещё один снежок! Шофёр это заметил, между участниками завязалась словесная перепалка.

«Водитель кричал, что тот ненормальный, пешеход — что надо соблюдать правила. Какое-то время спорили, потом разошлись, — продолжает очевидица.

Однако, по словам свидетеля, история и на этом не закончилась: мужчина не успокоился и бросил в автомобиль ещё и третий снежок. Пешеход требовал от водителя извинений за испорченную одежду. Но тот в ответ ничего не сказал и уехал на Брамса.

Жители просят установить на этом участке видеокамеру или усилить обозначение пешеходного перехода. Особенно зимой, когда обочины покрыты снежной жижей, такие участки становятся опасными, считают калининградцы.