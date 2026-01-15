Злюка, Алекс и ещё восемь «хвостиков»: калининградцы построили тёплый домик для дворовых котов (фото)

ВКонтакте

Жители одной из многоэтажек в Центральном районе Калининграда взяли полноценное шефство над дворовыми котами. Животных кормят и лечат, а перед наступлением морозов снабдили настоящей зимней резиденцией на восемь персон. Об этом рассказала «Клопс» Юлия, одна из участниц этой затеи, в среду, 14 января.

Кошачий особняк красуется в глубине двора под старой елью. Его стены сколочены из дерева и утеплены, а каждый этаж щедро устлан сеном. Подопечные идею восприняли на ура: из окошек высовываются довольные усатые мордочки, ещё кто-то постоянно восседает сверху.

Котов во дворе больше, чем мест в домике, но постояльцы не ссорятся. Пока одни разминают лапки, другие приходят погреться, потом меняются.

Некоторые не хотят туда лезть, на крыше сидят и всё. Вот пушистый рыжий, Алекс, он такой, — объясняет Юлия. — Ему и так тепло, я подозреваю!

А вот наши девчоночки маленькие, они все там торчат. И вот этот второй рыжик, который там на фотографии, вот он любит прямо! Нам его где-то год назад подкинули, подросточком, явно домашним... Видимо, он сильно помнит дом. И ему так нравится там лежать».

Рыжего домоседа Юля шутя зовёт Злюкой — за «нахмуренное лицо», хотя он, по её словам, очень-очень добрый. А вообще клички «местные бабушки» придумали всем подопечным, хотя их порой трудно упомнить.

Только постоянных — добрый десяток, а порой сюда идут подкормиться и другие бродяжки. Но никого не гонят. В доме как по заказу подобрались те, кто искренне любит животных — таких нашлось сразу человек 20.