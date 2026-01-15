Социальная сфера — ключевая: депутат Заксобрания Лариса Швалкене — о названных губернатором приоритетах развития области

ВКонтакте

Ключевым направлением, на которое делается ставка в юбилейный для Калининградской области год, остаётся социальная сфера. Первый заместитель председателя регионального Заксобрания Лариса Швалкене прокомментировала выступление губернатора Алексея Беспрозванных в столичном Национальном центре «Россия» в четверг, 15 января.

Речь шла о задачах, поставленных губернатором на 2026 год, который совпадает с 80-летием региона. По словам Швалкене, в центре внимания — улучшение качества жизни жителей области и развитие социальной инфраструктуры. Обсуждение состоялось в прямом эфире, приуроченном к Неделе Калининградской области, стартовавшей в среду.

«Для меня, как для социальщика, самое главное — комфортная среда для жизни, — отметила депутат. — И губернатор тоже делает на это упор. Бюджет в этом году — действительно бюджет развития: на образование заложено на 16% больше, на здравоохранение расходы выросли более чем на 10%. Только на лекарства предусмотрено почти четыре миллиарда рублей».

Лариса Швалкене также подчеркнула, что в 2026 году впервые за много лет начнётся строительство жилья для специалистов на востоке области. Это поможет привлечь квалифицированные кадры в здравоохранение и социальную сферу, где остро ощущается нехватка людей.

Кроме того, среди новых мер поддержки — сертификаты на товары первой необходимости для новорождённых. Их смогут получить семьи, ожидающие малыша. В бюджете на это предусмотрено 70 миллионов рублей.

«Это будет приятным и полезным подарком для молодых семей. Ну и, конечно, все ждут праздничных выплат в честь 80-летия нашей области, особенно ветераны, которые стояли у её становления», — добавила Швалкене.