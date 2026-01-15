Калининградцу, который до смерти забил возлюбленную шваброй, дали 8 лет колонии

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде вынесли приговор местному жителю, который до смерти забил 29-летнюю возлюбленную шваброй. Об этом сообщает пресс-служба областного суда в четверг, 15 января.

Трагедия произошла 27 июня 2025 года в квартире на ул. Левитана. Калининградец, которому на тот момент было 30 лет, нанёс девушке «не менее 32 ударов руками, ногами и деревянной шваброй». От полученных тяжёлых травм, в том числе разрывов внутренних органов, потерпевшая скончалась спустя время на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). В судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся.

«Он дал показания о том, что они с потерпевшей знакомы с детства – оба воспитанники одного детского дома. В тот вечер они оба были пьяны, и он из ревности сильно избил девушку. Оставил её лежать на полу в прихожей, сказав, что не пустит её ночевать с ним на диване. Вечером она подавала признаки жизни, а утром он пошёл на подработку, думал, что она жива, просто спит в коридоре», — рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.