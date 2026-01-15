В Региональном перинатальном центре озвучили статистику младенческой смертности

ВКонтакте

В Калининградской области младенческая смертность упала до исторического минимума. Об этом «Клопс» сообщил главный врач Регионального перинатального центра Сергей Мартиросян.

Число родов в этом учреждении выросло на 12%. В 2025 году их было 3 667, в 2024-м — 3 226.

«В 2025 году не произошло ни одного случая материнской смертности (в 2024 их было два): такая статистика фиксируется впервые за последние шесть лет, — отметил Мартиросян. — Младенческая смертность во всей области достигла исторического минимума — 3,8».

Главврач перинатального центра добавил, что по сравнению с 2024 годом неонатальная смертность снизилась на 15%, ранняя неонатальная — почти в два раза.