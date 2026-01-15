Власти Калининграда намерены повысить плату за детский сад

ВКонтакте

Власти Калининграда рассматривают вопрос о повышении родительской платы за присмотр и уход в муниципальных детских садах. Соответствующий документ опубликован для обсуждения на сайте мэрии.

Размер платы предлагается увеличить на 25%:

в группах полного дня — с 3 560 до 4 450 рублей в месяц,

в группах кратковременного пребывания — с 1 005 до 1 260 рублей.

Основная часть средств направляется на питание детей и хозяйственно-бытовые нужды. Когда изменения вступят в силу, в постановлении не указано.