Власти Калининграда намерены повысить плату за детский сад

Власти Калининграда рассматривают вопрос о повышении родительской платы за присмотр и уход в муниципальных детских садах. Соответствующий документ опубликован для обсуждения на сайте мэрии.

Размер платы предлагается увеличить на 25%: 

  • в группах полного дня — с 3 560 до 4 450 рублей в месяц, 
  • в группах кратковременного пребывания — с 1 005 до 1 260 рублей. 

Основная часть средств направляется на питание детей и хозяйственно-бытовые нужды. Когда изменения вступят в силу, в постановлении не указано. 

В прошлом году плату повысили на 20% с февраля.

