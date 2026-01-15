В Калининграде воры разбили витрину, разжились сигаретами и потеряли часть украденного во время бегства (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде на улице Карташева, 48, двое мужчин разбили витрину алкомаркета, пробрались внутрь и вынесли оттуда деньги, сигареты, кофе и стационарный телефон. Об этом «Клопс» рассказал руководитель охранного предприятия Александр Смирнов.

Около двух часов ночи 13 января тревожный сигнал поступил на пульт охраны. Группа быстрого реагирования сразу выехала на место. Недалеко от магазина находится лесополоса, откуда слышались голоса.

«Естественно, ребята сразу побежали туда. Увидели двух убегающих мужчин с пакетом и часть продуктов, раскиданных по дороге. Одного из них удалось задержать, при нём находилась сумка с украденным. Подельник, к сожалению, скрылся», — говорит собеседник «Клопс».

Как оказалось, воришка уже был судим, он живёт поблизости. При задержании оказывал активное сопротивление — пытался отбиться и убежать.

«Гражданин был передан в руки сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавил Александр.

Как сообщили «Клопс» в пресс-слежбе УМВД, проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.