На большинстве дорог Калининградской области не будут вводить ограничения из-за снегопадов

На большинстве региональных трасс в Калининградской области не планируют вводить ограничения скорости или перекрывать движение из-за снегопадов. Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, движение по областным дорогам остаётся без изменений. Ответственность за безопасность возложена на самих водителей, говорится в ответе ведомства.

С 14 января в области действует режим повышенной готовности. Он введён для органов управления и коммунальщиков.

Ограничения действуют лишь на участках федеральных магистралей Калининградской области. До 17:00 15 января снижена скорость на отрезках трасс А-229, А-216 и А-217. Там ведутся работы по очистке посадочных площадок и остановок.