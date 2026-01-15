13:33

На большинстве дорог Калининградской области не будут вводить ограничения из-за снегопадов

  1. Калининград
Автор:
На большинстве дорог Калининградской области не будут вводить ограничения из-за снегопадов - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

На большинстве региональных трасс в Калининградской области не планируют вводить ограничения скорости или перекрывать движение из-за снегопадов. Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры. 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, движение по областным дорогам остаётся без изменений. Ответственность за безопасность возложена на самих водителей, говорится в ответе ведомства.

С 14 января в области действует режим повышенной готовности. Он введён для органов управления и коммунальщиков. 

Ограничения действуют лишь на участках федеральных магистралей Калининградской области. До 17:00 15 января снижена скорость на отрезках трасс А-229, А-216 и А-217. Там ведутся работы по очистке посадочных площадок и остановок.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными и учитывать метеообстановку.

443
Дороги