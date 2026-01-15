Беспрозванных: Ближайшие годы должны стать для Калининградской области «пятилеткой прорыва»

ВКонтакте

Ближайшие годы должны стать для Калининградской области «пятилеткой прорыва». При этом важно избежать перекоса развития в сторону отдельных популярных муниципалитетов. «Прорыв должен коснуться всех», — заявил глава региона Алексей Беспрозванных во время прямого эфира в Национальном центре «Россия» в Москве в четверг, 15 января.

Основной акцент, по мнению губернатора, необходимо сделать на том, чтобы фокус внимания не смещался с востока региона. Сейчас нередко оказывается так, что инвестиции в производство, развитие среднего и малого бизнеса сконцентрированы либо в самом Калининграде, либо в приморских населённых пунктах.

Проблема не специфична для нашей области, подчеркнул Алексей Беспрозванных. И в других субъектах России весь человеческий ресурс зачастую постепенно перетекает в областной или республиканский центр просто потому, что там комфортнее жить. По его мнению, необходимо распределять ресурсы таким образом, чтобы минимизировать подобную миграцию.

Обеспечить равномерность динамики призваны инфраструктурная программа развития области «Калининград — 80-85» и программа поддержки бизнеса «Восток Инвест». Последняя прошла испытание в пилотном режиме в 2025 году и уже подтвердила свою эффективность.

«У нас помимо наших предприятий малого и среднего бизнеса пользуются этой программой бизнесмены из других регионов, из Москвы и Санкт-Петербурга, — акцентировал губернатор. — Сегодня технологии позволяют вести бизнес удалённо. Они находят для себя в восточных муниципалитетах какие-то интересные сферы приложения, открывают туристические проекты и вкладывают туда средства.

А потом переезжают жить туда и продолжают заниматься любимым делом».

Развитие инфраструктурных проектов позволит существенно улучшить благоустройство каждого муниципального образования, а не отдельных городов, заверил глава региона. Речь идёт о городской среде в целом, например, предстоит привести в порядок существующие парки и разбить новые там, где их нет.

Всё это не только улучшит условия для местных жителей, но и привлечёт новых туристов. В качестве ещё одной точки притяжения и инвестирования глава региона упомянул промышленный туризм. Кроме того, власти открыты для новых проектов.

«Скоро начнём сбор предложений от муниципалитетов, — заметил губернатор, — чтобы подавали на сайт свои заявки, могли реализовать важные идеи, которые мы, возможно, пока просто не видим. Уверен, что через пять лет мы с вами здесь встретимся и покажем итоги, как было и как стало».