Алексей Беспрозванных перечислил пять приоритетов развития Калининградской области

Основной приоритет развития Калининградской области — безопасность и полное самообеспечение. Топ-5 направлений работы перечислил глава региона Алексей Беспрозванных во время прямого эфира в Национальном центре «Россия» в Москве в четверг, 15 января.

По его мнению, безопасность в регионе достигнута уже сейчас, несмотря на не всегда дружелюбное поведение окружающих стран. Вопросы автономности энергетической системы, газоснабжения, перевозки нефтепродуктов морем были решены вовремя и безболезненно для жителей.

«Все угрозы, которые возникают со стороны наших соседей, нужно рассматривать не как проблемы, а как возможности», — подчеркнул губернатор.

Отсюда прямо проистекает переход области на максимальное самообеспечение, то есть самостоятельное производство той продукции, которую потребляет регион.

«По большей группе товаров мы это уже сделали, по оставшейся — создаём программы развития для промышленности и сельского хозяйства на ближайшие пять лет», — отметил Беспрозванных.

Вторым приоритетом он назвал экономику. Область динамично развивается несмотря на все внешние ограничения: по темпам роста промышленности она уже занимает седьмое место по стране. Пятикратное увеличение производства наблюдается в электронике, а ВРП в этом году, по прогнозным статистическим данным, должен выйти на уровень в один триллион рублей.

Это рекордный показатель за всю историю Калининградской области», — добавил губернатор.

Рост доходов даёт возможность отдать должное третьему приоритету — это социальная сфера: поддержка семьи, здравоохранение, образование и качество жизни в целом.

На четвёртом месте в топе — создание комфортной среды, бесперебойная работа системы ЖКХ. Завершает пятёрку необходимость обеспечить равномерное развитие всех муниципалитетов области.