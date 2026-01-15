Беспрозванных заявил о запуске новой традиции в Калининграде — форуме портовых городов

ВКонтакте

В Калининградской области планируют проводить событие нового формата — форум портовых городов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на пресс-конференции в столичном Национальном центре «Россия» в четверг, 15 января.

«Мы думаем над форумом портовых городов. Ранее он никогда не проводился. Это первое мероприятие, которое мы хотим организовать в нашем регионе. Сейчас обсуждаем формат и планируем сделать его ежегодным, чтобы на него приезжали представители городов, где есть порты», — рассказал глава области.

По словам Беспрозванных, дата события пока не определена. Всего же в год 80-летия Калининградской области в регионе запланировано около 400 мероприятий. В их числе — российско-китайские спортивные игры, музыкальные фестивали и другие события.

Главное празднование 80-летия Калининградской области пройдёт 4 июля на месте снесённого Дома Советов.