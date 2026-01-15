Власти выбрали место для центрального мероприятия в честь 80-летия Калининградской области

ВКонтакте

Главные торжества в честь 80-летия Калининградской области пройдут 4 июля на месте, где ранее располагался Дом Советов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» в четверг, 15 января.

«В день, когда мы планируем проводить основное наше мероприятие, будет большая программа. Мы хотим завершить её интересным событием. Программу сейчас формируем», — сказал глава региона.

Беспрозванных отметил, что во время торжеств будет презентована концепция филиала Национального центра «Россия». Он появится на Центральной площади.

Сейчас в Москве проходят Дни Калининградской области. В Национальном центре «Россия» запланирован ряд мероприятий, посвящённых региону.