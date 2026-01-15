На месте Дома Советов в Калининграде планируют открыть филиал Национального центра «Россия» — губернатор

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области планируется открытие регионального филиала Национального центра «Россия». Он займёт место снесённого Дома Советов, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных во время прямого эфира в четверг, 15 января, в столичном Национальном центре.

Пустующий участок между улицей Шевченко и Московским проспектом в Калининграде глава региона считает «знаковым местом». С тех пор как в прошлом году одна из главных достопримечательностей города пошла под снос, он служит разве что для парковки, в то время как потенциал зоны огромен.

«Это самая центральная площадка региона, — отметил Алексей Беспрозванных, — на которой может быть создан какой-то важный, грандиозный проект».

Таким проектом, по его мнению, станет создание красивого благоустроенного парка, в котором и разместится областной филиал наццентра. Для рекреационной зоны уже выбрано рабочее название — «Россия».

«Это будет точка притяжения, где будут приниматься самые важные решения, способствующие развитию нашего региона», — подытожил губернатор.

Национальный центр «Россия», созданный в ноябре 2024 года, работает в Москве. Это инновационная площадка, предназначенная для демонстрации достижений во всех областях жизни. Первый региональный филиал открылся в сентябре 2025 года, затем, в декабре, отделения появились в Югре и Красноярске.