В аэропорту Храброво предупредили об изменениях в расписании из-за тумана

В калининградском аэропорту Храброво из-за тумана произошли изменения в расписании некоторых рейсов. Информацию об этом телеграм-канал воздушной гавани опубликовал в четверг, 15 декабря.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в расписании вылетов и прилётов произошли корректировки», — говорится в сообщении.

Актуальные данные онлайн-табло показывают задержку шести рейсов в Москву, Киров и Самару. Не могут вовремя приземлиться десять бортов из столицы, Петербурга, Минска, Иваново, Кирова и Самары.

Ситуацию с задержкой рейса Иваново — Калининград взяли на отдельный контроль. Борт должен перевезти 82 пассажиров, за соблюдением их прав следят транспортные прокуроры из Ивановской области и их коллеги из Северо-Западного округа, говорится в телеграм-канале ведомства.

Жителей и гостей Калининградской области просят заранее уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт, чтобы избежать возможных неудобств. В пресс-службе Храброво также напомнили, что при задержках рейсов предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Информацию рекомендуют отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний — по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в колл-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550-550.