«Не дорога, а взлётная полоса»: после публикации «Клопс» трассу на Переславское почистили три раза

После публикации «Клопс» дорогу до посёлка Переславское Зеленоградского района привели в порядок. Об этом в четверг, 15 января, сообщили местные жители.

По их словам, трассу почистили минувшей ночью и утром. «По ней прошлись раза три. Теперь это не дорога, а взлётная полоса», — отметила собеседница «Клопс».

По словам местных жителей, накануне вечером в посёлок прибыли представители правоохранительных органов. Они отреагировали на сообщения, что отопление в квартирах не соответствует нормам.

«Проверили нашу кочегарку, потом пообщались с людьми. Не исключено, что мы будем в качестве потерпевших», — рассказала одна из жительниц Переславского.