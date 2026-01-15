Фонд капремонта рассказал, почему в Калининграде нестерпимо пахнет фенолом

ВКонтакте

Нестерпимый запах, который распространяется на Московском проспекте в Калининграде во время ремонта крыши многоэтажки, связан с составом рубероида и условиями, в которых проходят работы. Об этом представитель областного Фонда капремонта сообщил на официальной странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«На Московском проспекте, 100-102, в Калининграде капитально ремонтируют кровлю по технологии вторичного использования рубероида, когда кровельное покрытие перерабатывают при высоких температурах. Специфический запах, на который поступали жалобы, был связан с испарением фенола — компонента, входящего в состав рубероида в качестве вещества, препятствующего процессу гниения. Его интенсивность временно возрастает зимой из-за высокой влажности, так как влага при нагреве усиливает испарение», — сообщил представитель ФКР.

По его словам, специалисты работают поэтапно преимущественно в рабочие часы, чтобы не мешать жильцам: «Переработку рубероида завершат весной, а сам капремонт — в августе».

Местные жители в недоумении от таких планов ФКР. «Ремонтировать одну крышу до августа — это какие-то странные темпы», — отметила собеседница «Клопс».