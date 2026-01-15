На время выходим к нулю: прогноз погоды в Калининграде и области на 15 января

ВКонтакте

Днём в областном центре и на западе региона температура приблизится к нулю, однако уже вечером столбики термометров упадут до -8. Такой прогноз на среду, 15 января, опубликовали в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в Калининграде, а также в Зеленоградском, Гурьевском, Багратионовском, Гвардейском и Полесском районах ожидается от 0 до +1, на западном побережье — до +2. В остальных районах региона будет холоднее: от −1 до −5 . Погода прогнозируется преимущественно облачная, возможна дымка, существенных осадков синоптики не обещают.

К вечеру в Калининграде и на западе области температура опустится до −1…−3, на севере и востоке региона похолодает сильнее — до −5…−8.

Ветер в течение дня будет дуть с юго-востока, у западного побережья в первой половине суток — переменный, с переходом на южный и юго-западный. В Калининграде и по области он будет слабым или умеренным — 2–6 м/с, у моря усилится до 3–9 м/с и станет порывистым.

Атмосферное давление в течение суток будет расти — с 761 до 765 мм рт. ст.