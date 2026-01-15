«Ситуация напоминала пыточную камеру»: калининградца незаконно лишили прав, когда он не смог сдать анализ мочи

ВКонтакте

В Калининграде суд вернул права водителю, который лишился возможности управлять машиной по «пьяной» статье. В сути проблемы разбирался «Клопс».

«Сдавай мочу при всех»

Летом 2024 года в Калининграде 23-летнего Артёма остановили сотрудники ГАИ и, заподозрив неладное, направили на медосвидетельствование. В наркодиспансере приняли первую пробу мочи, а спустя время одна из медсестёр измерила температуру образца и посчитала её недостаточной — якобы жидкость могла быть подменена. Артёму предложили сдать анализ повторно.

По словам защитника водителя Петра Губенко, молодой человек пытался это сделать в течение трёх часов. Он выпил около двух литров воды, но ничего не получалось. Артём был в стрессе, а сдавать анализ пришлось при открытой двери.

«Ситуация напоминала пыточную камеру. Врач и медсёстры требовали сдавать анализы на глазах у посторонних, в том числе под наблюдением инспектора ГАИ. Всё это зафиксировано на диктофон», — рассказал сам водитель.

Врач оформил акт, в котором указал, что освидетельствование длилось всего 7 минут и водитель от него отказался. Мировой суд привлёк автомобилиста к штрафу в 30 тысяч рублей и лишил прав на 1 год 8 месяцев (по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ). Калининградец оспорил это решение в Ленинградском районном суде.

Аудиозапись перевернула дело

Ключевым доказательством стала аудиозапись. Из неё следовало, что Артём не только не отказывался, но и всячески пытался пройти освидетельствование. Диктофон зафиксировал требования медсестёр «допивать воду» и «сдать повторно», а также ответы молодого человека: «я не могу писать», «меня тошнит от воды», «у меня язва, есть справка».

Позже врач, чьи действия и выводы были поставлены под сомнение, в суде признал: да, освидетельствование длилось дольше и первая проба действительно была.

«Мы добились того, чтобы суд признал акт недостоверным. Это значит, что человек был незаконно лишён прав. Водитель может вернуть себе право на управление транспортным средством», — отметил Губенко.

Как отмечает юрист, к тому же врачу уже были претензии. В 2023 году суд в Калининграде признал его действия незаконными — освидетельствование также проводилось при открытой двери и под наблюдением.

По словам Губенко, врач нарушил приказ Минздрава №933н: если в течение 30 минут сдать мочу не удаётся, нужно взять пробу крови. В случае с автомобилистом Артёмом этого не сделали.

Почему это важно для всех водителей

Суд фактически указал, что если водитель не может сдать мочу по физиологическим причинам, это не является отказом. Особенно если человек выполняет все инструкции, пьёт воду, не возражает против процедуры и заявляет об этом вслух. Юрист Губенко призывает водителей в случае несогласия с результатами освидетельствования фиксировать происходящее, сохранять записи и подавать жалобы.