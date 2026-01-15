Интенсив по геометрии: как помочь старшеклассникам с геометрией

ВКонтакте

Если ваш ребёнок учится в 9–11-м классе, то всего через несколько месяцев ему предстоит проходить аттестацию по математике: ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. И геометрия — неотъемлемая часть этого предмета. Всегда несколько заданий на экзаменах — решение геометрических задач.

Геометрия в ОГЭ и ЕГЭ по математике

Мы видим, что с этим блоком у очень многих школьников проблемы. И нельзя на них закрывать глаза, ведь для сдачи ОГЭ по математике необходимо выполнить как минимум 2 задания по геометрии, иначе экзамен не будет засчитан, без него не выдают аттестат за 9-й класс. При этом успешное решение задач по геометрии приведёт к высокой оценке по ОГЭ, а это может повысить оценку по математике в аттестате, улучшить средний балл. А это важно при поступлении в профильные классы и в колледжи.

И в ЕГЭ по математике аналогичная ситуация. Если хорошо решить алгебраическую часть, но пропустить геометрию, можно получить около 70–80 баллов. Решение задач по геометрии во второй части может поднять результат до 90+. Нам не нужно рассказывать, какие это открывает перспективы при поступлении в вуз!