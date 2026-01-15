В Ашманн-парке установят огненно-рыжего дракона, извергающего из пасти детей (эскизы)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Ашманн-парке появится ещё один детский городок с лазалками, качелями и горками. Самым крупным объектом станет горка в виде дракона. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

«Чешую» сказочного персонажа сделают из древесины хвойных пород. Горки будут выполнены из нержавеющего металла. Комплекс предназначен для детей 7-12 лет.

Для детей помладше поставят замок с пятью башенками и тремя горками, где тоже можно будет полазить и покататься. Будет ещё два игровых комплекса: карета и дворик с лабиринтом и головоломками. На территории также появятся качели, пружинки-балансиры, скамейки. Территорию вокруг планируют благоустроить.

На покупку и установку детского городка выделяется 34,5 млн рублей. Установить его хотят уже в апреле.