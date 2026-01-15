В Калининграде хотят поставить памятник слонихе Преголе

ВКонтакте

В зоопарке поддержали идею установить памятник слонихе Преголе и её семейству. Об этом директор учреждения Светлана Соколова сообщила в своём телеграм-канале.

Проект и его стоимость обсуждаются со скульптором-анималистом. «Рассматриваю два варианта — только Преголю или всё их семейство: Джимми, Шандру, Преголю и малышку Марту. И, разумеется, речь не идёт об изготовлении скульптуры в натуральную величину», — уточнила Соколова.

Идея возникла у пользователей соцсетей. После гибели Преголи люди делились воспоминаниями о ней и других калининградских слонах.

Что стало причиной кончины Преголи, пока неясно. «Образцы тканей для гистологии были отправлены в две лаборатории: местную и московскую. Результаты будут готовы к началу февраля», — уточнили в зоопарке.

Слониха Шандра поселилась в Калининграде 30 апреля 1956 года. Она приехала из зверинца Андижана, а до этого жила в цирке в ГДР. В октябре 1960-го из цирка города Кривой Рог прибыл самец Джимми. 12 октября 1970 года у Шандры и Джимми родилась Преголя. Шандра ушла в 1980-м, а Джимми — в 2000-м. С тех пор слониха жила одна. У Преголи были дети, но они не выживали. В 1995-м, когда родилась Марта, её отделили от матери и выкармливали искусственно. В октябре того же года Марту отправили на самолёте в московский Театр зверей имени Дурова. Прожила она недолго, по неподтверждённым данным — около 15 лет.