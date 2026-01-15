Морозы в Калининградской области могут продержаться до конца января

ВКонтакте

Морозная погода в регионе, по текущим расчётам, может сохраниться вплоть до конца января. Об этом телеграм-канал сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в четверг, 15 января.

Синоптики прогнозируют, что в центральной и восточной Европе до конца месяца сохранится выраженная холодная аномалия — температура будет на 4–6 градусов ниже нормы. Причиной называют антициклоны, которые, как ожидается, продолжат блокировать приток тёплого атлантического воздуха.

При таком сценарии в регион будет поступать холодный континентальный воздух, а временами и арктические воздушные массы. Мультимодельные прогнозы также видят в Калининградской области «преобладание морозов от умеренных — -5...-10 — до сильных — -15...-20».

Метеорологи подчёркивают, что долгосрочные оценки могут корректироваться: «Каким будет прогноз на самый конец месяца с учётом усиления стратосферных зональных ветров, удерживающих арктический холод и повышающих шансы на восстановление западного переноса, сказать сложно». В ближайшие 7–10 дней в Калининградской области сохранится морозная и относительно сухая погода под влиянием антициклонов.