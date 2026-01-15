В Зеленоградском районе нашли загадочный каменный объект на месте старинной усадьбы (фото)

ВКонтакте

В Зеленоградском районе обнаружили массивный каменный объект необычной формы — предположительно, водосборник или элемент тайного прохода. О находке авторы телеграм-канала «Кирха Рудау. Парк-музей» рассказали в четверг, 15 января.

Артефакт нашли на месте крупной усадьбы, которая, по одной из версий, могла быть возведена на более древнем орденском поместье. Исследователи отмечают, что окружающий лес уже не хранит следов былой застройки — природа полностью поглотила исторические строения. При этом сам объект сохранился и привлёк внимание именно качеством обработки камня.

«Такой вытащить и привезти — ещё тот челлендж. Но мы очень любим обработанные человеком камни, отражающие степень вложенного труда и вообще подхода. Как говорится: "Сейчас так не делают"», — подытожили представители парка-музея.