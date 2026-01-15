Калининградская область осталась без прямых рейсов в Апатиты

ВКонтакте

Авиакомпания «Россия» досрочно исключила рейсы из Калининграда в Апатиты (Хибины) из зимнего расписания. Направление исчезло из онлайн-табло аэропортов, а на сайте перевозчика больше нельзя купить билеты на даты после 12 января. Об этом пишут «Мурманский вестник» и «РБК Калининград».

Изначально авиакомпания планировала выполнять полёты между городами на протяжении всего зимнего сезона — в расписании значились рейсы вплоть до 27 марта. Теперь добраться до Апатитов калининградцы могут только с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге либо прямым рейсом до Мурманска.

В правительстве Калининградской области сообщили, что решение об отмене рейсов приняла сама «Россия». В связи с этим регион не сможет субсидировать выполнение полётов по направлению.