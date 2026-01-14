Подружки-школьницы из Калининграда спели на площади хит Вани Дмитриенко и набрали тысячи лайков в соцсетях (видео)

ВКонтакте

Восьмилетняя Алиса и девятилетняя Лилия из Калининграда спели на площади Победы хит Вани Дмитриенко «Шёлк», а ролик за несколько дней набрал тысячи лайков в соцсетях. Об этом «Клопс» рассказала мама Алисы.

«Вечером 11 января мы гуляли на площади. Дочь увидела уличных музыкантов и захотела сама выступить для людей. Ребята эту идею одобрили, и Алиса с подружкой собрали целую толпу людей», — рассказывает Мария.

По её словам, дочь грезит о том, чтобы выступить с Ваней Дмитриенко на одной сцене и ждёт его концерт в Калининграде. На видео, завирусившемся в соцсетях, девочки в один микрофон поют несколько куплетов «Шёлка». Им подыгрывает гитаристка, которая к концу выступления призналась, что расплакалась от умиления.