Плюс 13 °C в квартире и вынужденный дистант для школьников: зима стала настоящим испытанием для Переславского (видео)

В четырёх пятиэтажках — №1, 2, 8, 9 на улице Лесной — батареи греют, что называется, «еле-еле душа в теле». В квартирах температура не поднимается выше 13 градусов.

«Мы замерзаем, — пожаловался один из собеседников «Клопс». — На улице под минус 20. Чтобы не околеть от холода, приходится включать электрические обогреватели. Из-за этого сети не выдерживают, выбивает щитки».

Отопление в дома поступает от находящейся рядом воинской части. По словам жильцов, раньше, когда в кочегарке работали солдаты, топили очень хорошо, никаких вопросов не возникало. Потом дома были переданы на обслуживание управляющей компании, которая относится к военному ведомству.

Как рассказали жильцы, проблемы с отоплением возникали и в прошлом году. В декабре 2024-го здесь прорвало трубу и несколько дней пришлось сидеть с холодными батареями. Как шла подготовка к нынешней зиме, люди не знают и предполагают, что котёл работает на самом минимуме.

«Создаётся впечатление, что оборудование не ремонтировалось и не обслуживалось, а коммунальщики опасаются прибавлять тепло, чтобы котлы не полетели», — отметил житель дома.

Вдобавок к проблемам с отоплением в дома № 2, 8 и 9 перестал поступать газ. Он поставляется от газгольдера, с которым постоянно возникают какие-то проблемы.