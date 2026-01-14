Плюс 13 °C в квартире и вынужденный дистант для школьников: зима стала настоящим испытанием для Переславского (видео)

В посёлке Переславское Зеленоградского района несколько домов оказались без отопления и газа, с текущими крышами и затопленными подвалами. Вдобавок ко всему здесь завалило снегом дорогу, школьный автобус не может проехать, и детей перевели с 14 января на дистанционное обучение. О своих проблемах «Клопс» рассказали местные жители.
В четырёх пятиэтажках — №1, 2, 8, 9 на улице Лесной — батареи греют, что называется, «еле-еле душа в теле». В квартирах температура не поднимается выше 13 градусов.
«Мы замерзаем, — пожаловался один из собеседников «Клопс». — На улице под минус 20. Чтобы не околеть от холода, приходится включать электрические обогреватели. Из-за этого сети не выдерживают, выбивает щитки».
Отопление в дома поступает от находящейся рядом воинской части. По словам жильцов, раньше, когда в кочегарке работали солдаты, топили очень хорошо, никаких вопросов не возникало. Потом дома были переданы на обслуживание управляющей компании, которая относится к военному ведомству.
Как рассказали жильцы, проблемы с отоплением возникали и в прошлом году. В декабре 2024-го здесь прорвало трубу и несколько дней пришлось сидеть с холодными батареями. Как шла подготовка к нынешней зиме, люди не знают и предполагают, что котёл работает на самом минимуме.
«Создаётся впечатление, что оборудование не ремонтировалось и не обслуживалось, а коммунальщики опасаются прибавлять тепло, чтобы котлы не полетели», — отметил житель дома.
Вдобавок к проблемам с отоплением в дома № 2, 8 и 9 перестал поступать газ. Он поставляется от газгольдера, с которым постоянно возникают какие-то проблемы.
Терпеть до февраля
Жильцы пожаловались в чат-бот губернатора области. В ответе сказано, что сотрудники министерства регионального контроля в конце декабря обследовали дом.
«Ресурсоснабжающей организации выдали предписание, в котором сказано, что до 1 февраля им необходимо решить вопрос по нормализации подачи тепла», — говорится в ответе. «До 1 февраля мы все замёрзнем», — грустно заметили жильцы.
Кругом вода
Во всех домах повреждена кровля. Вода стекает по электрощиткам. Жильцы постоянно жалуются, но толку нет. «Наши дома скоро станут аварийными, если не устранить протечки», — прогнозирует собеседник «Клопс».
Здания разрушаются также из-за того, что в подвалах постоянно стоит вода из дырявых труб канализации. Зловоние просачивается в подъезды и квартиры на первом этаже.
Засыпало дорогу
Из-за снегопада нарушилось сообщение военного городка с трассой на Светлогорск. По словам жильцов, после ремонта дорога перешла от Минобороны к муниципалитету. Сейчас её никто не чистит.
«Мы-то и пешком походим, — смиренно отмечают местные. — Но вот школьный автобус не может проехать, и наших детей со среды отправили на дистант».
«Клопс» направил официальный запрос в правительство области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В 2024 году жители Переславского восемь месяцев были вынуждены готовить пищу на электроплитках. «Калининградгазификация» отказалась взять на себя обслуживание этих домов.