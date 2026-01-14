Для съёмок «Королевы Анны» построили город: что почитать в свежем номере «Калининградской антенны»

Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.
В конце прошлого года завершились масштабные съёмки исторического фильма «Королева Анна». Для них выстроили большой город XI века, с нуля создали старинные повозки и кареты, а актеры научились стрелять из лука.
Действие картины разворачивается в XI веке. Великий князь Ярослав Мудрый (Сергей Безруков) выдает свою дочь Анну (Екатерина Воронина) за короля франков. Ей предстоит долгий и сложный, полный опасностей путь во Францию. Возглавлять кортеж Анны и охранять её в пути Ярослав доверяет искусному воину Остромиру (Илья Маланин).
«Я давно мечтал снять историческое кино и очень рад, что своей репутацией заслужил то, что мне доверили такой сложный проект, — говорит режиссёр и автор сценария Алексей Сидоров. — Судьба Анны с детства поражала моё воображение. Выйдя замуж за короля франков, она через своего потомка Людовика Святого фактически стала основательницей династии Бурбонов».
