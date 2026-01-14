В Калининграде некоторые тротуары почистили от снега лучше, чем дороги по соседству (фото)

ВКонтакте

В Калининграде на третий день после снегопадов некоторые тротуары очистили лучше, чем проезжую часть по соседству. Об этом «Клопс» рассказали местные жители, а фото сделал наш корреспондент в среду, 14 января.

Возле бывшего Центра профилактики СПИДа в Калужском переулке часть пешеходной дорожки расчистили до плитки. Правда, уже к обеду её припорошило снегом с обуви прохожих, пересекающих совершенно неубранную проезжую часть. Чистый участок тротуара заканчивается у небольшого магазина, дальше — снежная каша.