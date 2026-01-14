13:52

Калининградцы нашли после снегопада тротуары, над которыми как будто поработал волшебник

В Калининграде на третий день после снегопадов некоторые тротуары очистили лучше, чем проезжую часть по соседству. Об этом «Клопс» рассказали местные жители, а фото сделал наш корреспондент в среду, 14 января.

Возле бывшего Центра профилактики СПИДа в Калужском переулке часть пешеходной дорожки расчистили до плитки. Правда, уже к обеду её припорошило снегом с обуви прохожих, пересекающих совершенно неубранную проезжую часть. Чистый участок тротуара заканчивается у небольшого магазина, дальше — снежная каша.

Фото: «Клопс»

На более оживлённой калининградской улице — Юношеской — можно идти практически по сухому асфальту. На дороге рядом лежит слой снега. 

Фото: «Клопс»

В целом в городе проезжие части, как правило, находятся в идеальном состоянии, а для пешеходов в лучшем случае расчищают узкую полоску. 

Вот так обычно выглядят калининградские улицы. Проезжая часть чистая, тротуары в снегу и наледью. Фото: «Клопс»

Иногда снег с дорог сгребают на тротуар, как, например, на Советском проспекте. 

Фото: «Клопс»

На Новгородской сугроб вырос у перехода, что недопустимо по российским нормативам. 

Фото: «Клопс»

Пункт 8.8 ГОСТ Р 50597‑2017 запрещает формирование снежных валов:

  • на пересечениях улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;
  • ближе 10 м от пешеходного перехода;
  • ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;
  • на тротуарах.

Синоптики грозят новым транспортным коллапсом из-за гололёда на дорогах.

