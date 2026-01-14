Массовой гибелью лебедей в Балтийске занялась природоохранная прокуратура

ВКонтакте

Ссылка Массовой гибелью лебедей в Балтийске, которая началась в декабре 2025 года, занялась природоохранная прокуратура. Об этом «Клопс» рассказал калининградский юрист Владислав Калашников, руководитель проекта «Околоэкологии», обратившийся в ведомство с жалобой, в среду, 14 января. В воде Калининградского залива действительно обнаружены нефтепродукты. Кроме того, установлена организация, которая должна нести ответственность за её чистоту на проблемном участке. «В рамках выездного обследования сотрудниками ФГБУ «Балтийско-Арктическая техмордирекция» отобраны пробы природной воды, — значится в письме прокуратуры. — По результатам лабораторных исследований установлено превышение концентрации нефтепродуктов в природных водах Калининградского залива Балтийского моря. ... Акватория, на которой произошло загрязнение, находится в пользовании Министерства обороны РФ». Как рассказал Владислав, о гибели птиц ему стало известно от местных жителей ещё в середине декабря. Тогда буквально за несколько дней число пострадавших от разлившихся на воде ГСМ лебедей выросло с трёх особей до нескольких десятков. Проблема в том, что стая зимует на участке в непосредственной близости от стоянки кораблей. «Соответственно, всё это разливается в акваторию, — пояснил Владислав. — Из-за этого гибнут лебеди. Я туда сам съездил, посмотрел... Видел следы разливов на земле, на пирсе».

Пребывание в волнах с радужными разводами действительно грозит птицам смертью. Во-первых, испачканное оперение промокает и перестаёт сохранять тепло. Во-вторых, активные вещества, которые содержатся в нефтепродуктах, токсичны. Часть из них может проникать даже через неповреждённую кожу и вызывать системное отравление. А оно, в свою очередь, провоцирует анемию и заболевания крови, рассказала зоолог Юлия Садовская, директор центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики». Волонтёры по мере сил пытаются лебедей отлавливать, отмывать и лечить, но их возможности далеко не безграничны. К тому же ситуация, по словам Юлии, повторяется из года в год.

Сейчас кризис миновал, новых случаев стало меньше. Но 14 птиц, спасённых в Балтийске, до сих пор в стационаре. Половина из них — под постоянным наблюдением. «Часть лебедей, которые сейчас находятся у нас, в стабильном состоянии, сами ходят, едят, — пояснила Садовская. — Это самые первые поступившие, мы считаем их прошедшими в том числе карантин. Из последней партии есть несколько слабых птиц, которым требуется дополнительное внимание. Но для некоторых, к сожалению, эта зима стала последней». Молодые птицы погибли от того самого отравления продуктами нефтепереработки, справиться с которым очень тяжело, даже если лебедя отмыть. Но даже очистить оперение всем пострадавшим особям было физически невозможно, многих просто не получилось доставить к берегу. Уже после того, как слив ГСМ прекратился, волонтёры не раз замечали на заливе погибших лебедей.

Фото: Владислав Калашников

Главным результатом на текущий момент эколог Владислав Калашников считает то, что его обращение передано в военную прокуратуру Балтийского региона. «Прямую ответственность за то, что там происходит, несёт Минобороны, — говорит юрист. — Пусть разбираются, кто там загрязняет. Кроме того, пока ждём остальные ответы. Мы направили заявление также в областное министерство природных ресурсов, в Северо-Западное управление Росприроднадзора и в администрацию Балтийска». Пока власти выясняют, имеет ли место нарушение природоохранного законодательства, в качестве экстренной меры важно полностью прекратить кормление лебедей в опасной зоне. «Там должны быть плакатики «Запрещено кормить» и штраф за нарушение, — говорит Калашников. — Потому что так или иначе эта акватория в любой момент может быть загрязнена». В настоящее время на набережной в Балтийске установлен информационный стенд, прямо предлагающий бросать в воду корм для птиц, игнорируя её загрязнение.