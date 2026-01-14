«Покупателю грозит анорексия»: калининградку возмутило количество творога в упаковке

«Дико возмущена поведением производителей товара. В стаканчике творог болтается где-то на дне, утопленный в сливках», — говорит женщина.

«В составе продукта на первом месте стоит творог, на втором — сливки. Но на весах 84 грамма творога всего, и 217 — сливок. Я же не сливки покупала. Поставщик обещает стройность, но, боюсь, при такой цене на полке и с таким весом реального продукта потребителям грозит анорексия», — шутит Ольга.

«Клопс» обратился на горячую линию производителя. Жалобу передали в службу контроля качества и пообещали разобраться в ситуации, после чего дать комментарий.