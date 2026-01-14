Получаем максимум пользы с инновационным коллагеном VARSEAS

После праздничных нагрузок организму особенно важно полноценное и своевременное восстановление. Изменение режима, переедание и недостаток сна напрямую отражаются на самочувствии, состоянии кожи, волос, ногтей, суставов и общем уровне энергии. В этот период поддержка организма особенно важна, и здесь может помочь нативный морской коллаген, получаемый из тканей глубоководного кальмара. Это источник структурного белка в максимально естественной для организма форме, который помогает восстанавливать соединительные ткани, улучшать эластичность кожи и укреплять суставы.
То, что ещё недавно воспринималось как труднодоступная биотехнология, сегодня производится прямо в Калининграде. Регион становится площадкой для современных научных разработок, ориентированных на здоровье человека.
Компания VARSEAS, работающая в регионе более семи лет, выпускает уникальный нативный морской коллаген с быстрой доставкой по Калининграду, позволяя жителям города получить продукт уже на следующий день.
В основе технологии лежат исследования советских учёных ИНЭОС РАН 1970-х годов, посвящённые сохранению природной структуры белков. Коллаген получают из тканей глубоководного кальмара с сохранением природной тройной спирали молекулы. Благодаря этому он усваивается организмом в 250 раз эффективнее, чем гидролизаты. Эффективность технологии подтверждена исследованиями КГТУ.
Большая часть коллагена на рынке состоит из разрушенных молекул, которые организм человека не распознаёт и не может эффективно использовать. В VARSEAS удалось сохранить коллаген в нативной форме — таким, каким он существует в природе. Это обеспечивает биосовместимость с организмом человека до 98% и способствует поддержанию естественного уровня коллагена. Кроме того, коллаген поддерживает здоровье кожи, суставов и соединительных тканей, улучшает восстановление после нагрузок и помогает замедлять признаки старения.
Калининград стал местом, где создаётся продукт будущего — не просто пищевая добавка, а биотехнология мирового уровня, разработанная и произведённая в нашем регионе. Для калининградцев действует особое преимущество: продукцию VARSEAS можно заказать напрямую от производителя, через официальный магазин, с доставкой по городу уже на следующий день: varseas.com/collagen_dlya_ludey.