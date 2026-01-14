Возможно, это любовь: ночью в центре Калининграда заметили двух резвящихся лис (видео)

ВКонтакте

На улице Тельмана в Калининграде заметили двух резвящихся лис. Впечатлениями с «Клопс» поделилась местная жительница Лизавета Лисичкина.

По словам девушки, она проезжала на машине между Верхним озером и парком «Юность» во вторник, 13 января, около 00:26. Внимание Лизаветы привлекли две озорные лисицы, которые бежали по заснеженному тротуару.

«Впечатления неоднозначные: с одной стороны — удивительно увидеть диких животных в городе, прогуливающихся просто между улиц, где лесом и не пахнет, — делится калининградка. — А с другой стороны, они же не зря выбрались из леса, значит, что-то в их экосистеме не так, может быть? В любом случае, это было для нас потрясением».

Как рассказал «Клопс» председатель правления Калининградского областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин, на видео — две взрослые особи. По словам эксперта, в брачный период лисы собираются группами. Обычно это происходит в конце января-февраля. Однако из-за аномально тёплой погоды в декабре и в целом её непредсказуемости гона мог начаться раньше. Есть вероятность, что калининградка запечатлела на видео лисиную парочку.

«Лисы живут в парках и городах, как и по всей Европе. Для них здесь достаточно еды, люди их не трогают, машин не боятся. Такое явление для Калининграда нормальное — лисы уже освоили городскую среду при наличии огромного количества несанкционированных мусорных свалок», — рассказывает Олег Белкин.

Как добавил эксперт, не прочь забрести в город и шакалы, но этих животных видят реже.