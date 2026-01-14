Только 8% калининградцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру» — опрос

ВКонтакте

Только 8% калининградцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в среду, 14 января.

«8% экономически активных калининградцев готовы полностью перевести свою зарплату «в цифру». Ещё 5% согласны получать в цифровых рублях часть дохода. Большинство же (70%) пока выступает против такой инициативы», — отмечают аналитики.

Мужчины чуть более лояльны к цифровому рублю: 10% из них хотели бы получать всю зарплату в формате, ещё 6% — часть оклада. Среди женщин таковых 6 и 4% соответственно. Молодёжь до 35 лет демонстрирует открытость к инновациям: 12% готовы получать всю зарплату в новой национальной валюте, ещё 7% — часть заработка. Среди 35-45-летних лояльность проявляют 6 и 4% соответственно, а среди респондентов от 45 лет — лишь 5 и 3%.

Опрос проводился с 30 декабря по 12 января.