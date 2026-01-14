В Зеленоградске кабан наведался к Мосту вздохов в городском парке (видео)

ВКонтакте

В Зеленоградск по-прежнему наведываются кабаны. О встрече с одним из них «Клопс» рассказала местная жительница Мария Кирш.

На днях Мария прогуливалась вдоль Тортилиного пруда в городском парке. По вечерам на новогодних каникулах здесь всегда было много народу. Женщина заметила лесного гостя у Моста вздохов.

«Он не проявлял агрессию, к нам не пытался подойти.

Нюхал землю — думаю, искал еду. Кабанчик довольно крупный», — поделилась собеседница «Клопс».

По словам Марии, кабан стал частым гостем в городе. Возможно, это тот самый зверь, который осенью прославился в соцсетях и стал героем смешных роликов.