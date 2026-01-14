В МЧС рассказали, где в Калининградской области будут разрешены Крещенские купания (список)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В этом году в Калининградской области будет оборудовано только 5 официальных мест для Крещенских купаний. Об этом сообщает МСЧ региона в среду, 14 января.

В список попали:

Гусев — стационарная купель на территории храма Всех Святых; посёлок Константиновка Гурьевского муниципального округа — водоём комплекса «Подворье на Хуторской»; посёлок Аистово Гурьевского муниципального округа — водоём парка развлечений и семейного отдыха «Аистово»; посёлок Ровное Гвардейского муниципального округа — местный водоём; Черняховск, улица Ленинградская, 37 — купель на источнике со святой водой.

В официальных местах Крещенских купаний будут нести дежурство сотрудники экстренных служб и медработники. В МЧС напомнили, что в целях безопасности необходимо соблюдать следующие правила: