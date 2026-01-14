В МЧС рассказали, где в Калининградской области будут разрешены Крещенские купания (список)

В этом году в Калининградской области будет оборудовано только 5 официальных мест для Крещенских купаний. Об этом сообщает МСЧ региона в среду, 14 января.
В список попали:
- Гусев — стационарная купель на территории храма Всех Святых;
- посёлок Константиновка Гурьевского муниципального округа — водоём комплекса «Подворье на Хуторской»;
- посёлок Аистово Гурьевского муниципального округа — водоём парка развлечений и семейного отдыха «Аистово»;
- посёлок Ровное Гвардейского муниципального округа — местный водоём;
- Черняховск, улица Ленинградская, 37 — купель на источнике со святой водой.
В официальных местах Крещенских купаний будут нести дежурство сотрудники экстренных служб и медработники. В МЧС напомнили, что в целях безопасности необходимо соблюдать следующие правила:
- Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира.
- Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.
- До самой проруби необходимо идти в обуви, так как ноги начинают замерзать первыми.
- Погружаться в прорубь не более, чем на 2 минуты.
- После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего чая или кофе.
- При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами и распивать спиртные напитки.
В 2025 году 17% калининградцев собирались окунуться в прорубь на Крещение.