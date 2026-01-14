10:39

В МЧС рассказали, где в Калининградской области будут разрешены Крещенские купания (список)

В этом году в Калининградской области будет оборудовано только 5 официальных мест для Крещенских купаний. Об этом сообщает МСЧ региона в среду, 14 января.

В список попали:

  1. Гусев — стационарная купель на территории храма Всех Святых;
  2. посёлок Константиновка Гурьевского муниципального округа — водоём комплекса «Подворье на Хуторской»;  
  3. посёлок Аистово Гурьевского муниципального округа — водоём парка развлечений и семейного отдыха «Аистово»;
  4. посёлок Ровное Гвардейского муниципального округа — местный водоём;
  5. Черняховск, улица Ленинградская, 37 — купель на источнике со святой водой.

В официальных местах Крещенских купаний будут нести дежурство сотрудники экстренных служб и медработники. В МЧС напомнили, что в целях безопасности необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Для сохранения тепла неплохо растереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира.
  2. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купальника.
  3. До самой проруби необходимо идти в обуви, так как ноги начинают замерзать первыми.
  4. Погружаться в прорубь не более, чем на 2 минуты.
  5. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего чая или кофе.
  6. При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами и распивать спиртные напитки.

В 2025 году 17% калининградцев собирались окунуться в прорубь на Крещение. 

