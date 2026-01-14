Калининградцам напомнили «меры неспецифической профилактики» гриппа и ОРВИ

ВКонтакте

Жителям Калининградской области напомнили «меры неспецифической профилактики» гриппа и ОРВИ. Перечень опубликовал региональный Роспотребнадзор в среду, 14 января.

О чём важно помнить:

мойте руки c мылом как можно чаще, особенно после кашля и чихания;

пользуйтесь антисептиками или антибактериальными салфетками;

соблюдайте «респираторный этикет» (не касайтесь руками носа, рта, глаз, в случае ухудшения самочувствия — не посещайте общественные места, кашляйте и чихайте в носовые платки);

при посещении мест массового пребывания людей (общественный транспорт, торговые центры) используйте медицинскую маску;

проводите дома влажную уборку и проветривание;

чаще гуляйте на свежем воздухе;

полноценно питайтесь и отдыхайте.

Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных. При ухудшении самочувствия важно не посещать общественные места и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Заболевание опасно своими осложнениями. Одно из них — пневмония.