Калининградцам напомнили «меры неспецифической профилактики» гриппа и ОРВИ

  1. Калининград
Жителям Калининградской области напомнили «меры неспецифической профилактики» гриппа и ОРВИ. Перечень опубликовал региональный Роспотребнадзор в среду, 14 января. 

О чём важно помнить:

  • мойте руки c мылом как можно чаще, особенно после кашля и чихания; 
  • пользуйтесь антисептиками или антибактериальными салфетками; 
  • соблюдайте «респираторный этикет» (не касайтесь руками носа, рта, глаз, в случае ухудшения самочувствия — не посещайте общественные места, кашляйте и чихайте в носовые платки);
  • при посещении мест массового пребывания людей (общественный транспорт, торговые центры) используйте медицинскую маску;
  • проводите дома влажную уборку и проветривание; 
  • чаще гуляйте на свежем воздухе;
  • полноценно питайтесь и отдыхайте.

Особенно опасен грипп для маленьких детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и беременных. При ухудшении самочувствия важно не посещать общественные места и незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Заболевание опасно своими осложнениями. Одно из них — пневмония.

В России за первую неделю января 605 тыс. человек заболели ОРВИ и гриппом.

