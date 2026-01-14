Безопасные 15 сантиметров: как в Калининграде следят за толщиной льда (фоторепортаж) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
11:48
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Спустя две недели морозов толщина льда на водоёмах области уже позволяет на нём рыбачить, но не всё так однозначно. Сотрудники главного управления МЧС по Калининградской области и представители ГО и ЧС ежедневно раздают горожанам памятки о правилах поведения на льду. В одном из таких рейдов во вторник, 13 января, побывал фотокорреспондент «Клопс».

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Спасатели напомнили рыбакам, что из-за течений, родников и зарослей камыша прочность покрытия неравномерна. На заливах не стоит уходить далеко от берега, так как там толщина льда может быть существенно меньше.

Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Очередной рейд проходил на Калининградском заливе, Шенфлизе и других городских озёрах. Здесь ловят окуня, судака, щуку и другую рыбу.

МЧС России напоминает:

  • не выходи на неокрепший лёд; 
  • не проверяй прочность льда ударом ноги; 
  • если лёд затрещал, немедленно возвращайся по своим следам; 
  • не оставляй детей у водоёмов без присмотра.
