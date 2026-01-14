Безопасные 15 сантиметров: как в Калининграде следят за толщиной льда (фоторепортаж)

Спустя две недели морозов толщина льда на водоёмах области уже позволяет на нём рыбачить, но не всё так однозначно. Сотрудники главного управления МЧС по Калининградской области и представители ГО и ЧС ежедневно раздают горожанам памятки о правилах поведения на льду. В одном из таких рейдов во вторник, 13 января, побывал фотокорреспондент «Клопс».
Спасатели напомнили рыбакам, что из-за течений, родников и зарослей камыша прочность покрытия неравномерна. На заливах не стоит уходить далеко от берега, так как там толщина льда может быть существенно меньше.
Очередной рейд проходил на Калининградском заливе, Шенфлизе и других городских озёрах. Здесь ловят окуня, судака, щуку и другую рыбу.
- не выходи на неокрепший лёд;
- не проверяй прочность льда ударом ноги;
- если лёд затрещал, немедленно возвращайся по своим следам;
- не оставляй детей у водоёмов без присмотра.