Безопасные 15 сантиметров: как в Калининграде следят за толщиной льда (фоторепортаж)

Ссылка Фото: Александр Подгорчук / «Клопс»

Спустя две недели морозов толщина льда на водоёмах области уже позволяет на нём рыбачить, но не всё так однозначно. Сотрудники главного управления МЧС по Калининградской области и представители ГО и ЧС ежедневно раздают горожанам памятки о правилах поведения на льду. В одном из таких рейдов во вторник, 13 января, побывал фотокорреспондент «Клопс».

Спасатели напомнили рыбакам, что из-за течений, родников и зарослей камыша прочность покрытия неравномерна. На заливах не стоит уходить далеко от берега, так как там толщина льда может быть существенно меньше.

Очередной рейд проходил на Калининградском заливе, Шенфлизе и других городских озёрах. Здесь ловят окуня, судака, щуку и другую рыбу.

