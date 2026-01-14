SPAR разыграл одну из трёх квартир в рамках акции «Квартиры под ёлочкой»

То, что ещё вчера казалось новогодней сказкой, сегодня стало реальностью.
SPAR уже разыграл первую из трёх квартир — и у этой истории есть реальные герои.
В самый волшебный момент, когда весь мир готовился встречать новый, 2026 год, обычный звонок навсегда изменил жизнь Андрея и Ирины Москалёвых.
На том конце провода — ведущий прямых эфиров «Квартир под ёлочкой» Валентин Вахтин. Он рассказал новость, от которой замирает сердце: «Вы выиграли квартиру!»
Андрей и Ирина Москалёвы признаются: когда раздался звонок от ведущего SPAR, они не сразу поверили. И даже держа ключи в руках, верить в происходящее было сложно.
Они уже побывали в своей новой квартире в ЖК «11 мая» — а мы делимся первыми кадрами этого настоящего чуда.
Заместитель председателя совета директоров «SPAR Калининград» Алексей Елаев сообщил: налог за квартиру оплатит SPAR, что ещё больше порадовало победителей.
В интервью Андрей и Ирина рассказали, что чувствует человек, когда мечта внезапно становится квадратными метрами.
В призовом фонде акции «Квартиры под ёлочкой» ещё две квартиры, которые будут разыграны уже 3 февраля.
