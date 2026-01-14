SPAR разыграл одну из трёх квартир в рамках акции «Квартиры под ёлочкой»

SPAR уже разыграл первую из трёх квартир — и у этой истории есть реальные герои.

В самый волшебный момент, когда весь мир готовился встречать новый, 2026 год, обычный звонок навсегда изменил жизнь Андрея и Ирины Москалёвых.

На том конце провода — ведущий прямых эфиров «Квартир под ёлочкой» Валентин Вахтин. Он рассказал новость, от которой замирает сердце: «Вы выиграли квартиру!»

Андрей и Ирина Москалёвы признаются: когда раздался звонок от ведущего SPAR, они не сразу поверили. И даже держа ключи в руках, верить в происходящее было сложно.