На жительницу Балтийска едва не рухнула люстра во время вечеринки наверху, а в дверь ломился пьяный сосед (видео)

В небольшом доме на улице Серебровской всего 12 квартир. Две из них принадлежат семье 57-летней Натальи. В одной живёт она сама с мужем, другую сдают. После смерти пожилой соседки сверху в её жилище тоже стали пускать квартирантов. Сейчас там обосновалась женщина с сыном-подростком.

9 января Наталья была дома одна. У соседей этажом выше собралась весёлая компания: в гости к постояльцам пришли владелец квартиры Сергей и супружеская пара. О происходящем дальше «Клопс» рассказала дочь Натальи Арина, которая вскоре после новогодних событий, не особо надеясь на помощь полиции, развернула в соцсетях кампанию по защите своей мамы.

Наверху гремела музыка, потом гуляки принялись прыгать и топать. В квартире Натальи качалась люстра, но больше всего женщина испугалась, когда Сергей спустился и принялся дёргать за дверную ручку с такой силой, что в итоге вырвал её. В этот момент его квартиросъёмщица кричала оскорбления в адрес Натальи и предлагала Сергею вытащить соседку на разговор.

«Пока он выламывал дверь, мама начала вызывать полицию, четыре звонка поступило, — рассказывает Арина. — Квартирантка стояла наверху и кричала: «Ломай дверь, выламывай ручку!» Потом полиция приехала, составили протокол о мелком хулиганстве».

По словам Арины, Сергей к этому моменту успел скрыться и правоохранителям не удалось с ним пообщаться. У Натальи резко подскочило давление. С тех пор семья вызывает ей скорую почти каждый день: таблетки и уколы надолго не помогают.

«Тебе будет весело здесь жить»

Конфликт между соседями, как утверждает Арина, тянется много лет. Раньше семьи жили мирно и помогали друг другу. У Натальи были хорошие отношения с бабушкой Сергея.

«Может быть, мы когда-то шумели, я не знаю. Мама лет 15 назад просто пошла с угощениями и чисто по-человечески извинилась перед этими людьми. Просто от души захотелось, — вспоминает собеседница «Клопс». — Начали дружить, общаться. У нас дом отапливается баллонами: бабулечке то газ привезём, то молока, то продукты».

После смерти пожилой соседки отношения между семьями начали портиться. Арина предполагает, что у дочери покойной пенсионерки по неведомой причине возникла неприязнь к Наталье. «Маме прямо сказали: теперь тебе будет здесь весело жить», — говорит собеседница «Клопс», вспоминая о тех временах, когда квартиру этажом выше начали сдавать.