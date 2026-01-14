На жительницу Балтийска едва не рухнула люстра во время вечеринки наверху, а в дверь ломился пьяный сосед (видео)

В Балтийске новогодние праздники для двух соседских семей закончились приездом полиции и скорой. «Клопс» выслушал обе стороны. Все имена изменены.
В небольшом доме на улице Серебровской всего 12 квартир. Две из них принадлежат семье 57-летней Натальи. В одной живёт она сама с мужем, другую сдают. После смерти пожилой соседки сверху в её жилище тоже стали пускать квартирантов. Сейчас там обосновалась женщина с сыном-подростком.
9 января Наталья была дома одна. У соседей этажом выше собралась весёлая компания: в гости к постояльцам пришли владелец квартиры Сергей и супружеская пара. О происходящем дальше «Клопс» рассказала дочь Натальи Арина, которая вскоре после новогодних событий, не особо надеясь на помощь полиции, развернула в соцсетях кампанию по защите своей мамы.
Наверху гремела музыка, потом гуляки принялись прыгать и топать. В квартире Натальи качалась люстра, но больше всего женщина испугалась, когда Сергей спустился и принялся дёргать за дверную ручку с такой силой, что в итоге вырвал её. В этот момент его квартиросъёмщица кричала оскорбления в адрес Натальи и предлагала Сергею вытащить соседку на разговор.
«Пока он выламывал дверь, мама начала вызывать полицию, четыре звонка поступило, — рассказывает Арина. — Квартирантка стояла наверху и кричала: «Ломай дверь, выламывай ручку!» Потом полиция приехала, составили протокол о мелком хулиганстве».
По словам Арины, Сергей к этому моменту успел скрыться и правоохранителям не удалось с ним пообщаться. У Натальи резко подскочило давление. С тех пор семья вызывает ей скорую почти каждый день: таблетки и уколы надолго не помогают.
«Тебе будет весело здесь жить»
Конфликт между соседями, как утверждает Арина, тянется много лет. Раньше семьи жили мирно и помогали друг другу. У Натальи были хорошие отношения с бабушкой Сергея.
«Может быть, мы когда-то шумели, я не знаю. Мама лет 15 назад просто пошла с угощениями и чисто по-человечески извинилась перед этими людьми. Просто от души захотелось, — вспоминает собеседница «Клопс». — Начали дружить, общаться. У нас дом отапливается баллонами: бабулечке то газ привезём, то молока, то продукты».
После смерти пожилой соседки отношения между семьями начали портиться. Арина предполагает, что у дочери покойной пенсионерки по неведомой причине возникла неприязнь к Наталье. «Маме прямо сказали: теперь тебе будет здесь весело жить», — говорит собеседница «Клопс», вспоминая о тех временах, когда квартиру этажом выше начали сдавать.
«Там такие оргии были!»
Мать Сергея, 70-летняя Анастасия, настаивает, что в тот вечер её сын никому не угрожал и не выламывал дверь. Женщина считает, что после смерти её спокойной пожилой мамы привыкшая к тишине Наталья стала слишком болезненно реагировать на любые звуки сверху. Даже разговор квартирантки с сыном поздним вечером вызывает у соседки бурю эмоций, и та начинает мстить: включает музыку на полную громкость и распевает под караоке.
«И раньше она себя плохо вела: были шумные компании, люди через окна залезали. Там такие оргии были! Приглашала свидетелей Иеговы*, они у неё в квартире пели. Моя мама была православной, слышала всё это и только молилась. Плакала и говорила: Настя, там такие песни поют!» — вспоминает собеседница «Клопс».
Вечером 9 января, утверждает Анастасия, её сын был в гостях у квартирантки. Большой компанией они отмечали праздники, выпивали, но всё в рамках приличия. Когда спускались на улицу покурить, это начало раздражать Наталью и «она врубила на всю катушку музыку». Сергей хотел поговорить, но соседка не открыла.
«Ребята спросили: а что, это так постоянно? Квартирантка отвечает: да, когда её муж уезжает в Калининград по работе, то дома тишина, — делится собеседница «Клопс». — Когда его нет, то почему-то такие приступы начинаются. Я даже не знаю, почему Наталья так к квартирантке-то относится. У неё высшее образование, грамотная, не алкоголичка. Ребёнок в девятом классе, хорошо учится. Но они ей не нравятся. Она просто никому не даст там жить, а я хочу сдавать свою квартиру!»
«Клопс» направил информационный запрос в пресс-службу регионального управления МВД.
*Экстремистская организация, запрещена в России
Неадекват с Ленинского проспекта терроризирует соседей и устраивает им кошмарные ночи.