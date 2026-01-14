Знаменитый врач из Москвы посетит «Клинику Эксперт» в Калининграде

ВКонтакте

31 января «Клинику Эксперт» посетит знаменитый специалист в области детской хирургии сердца и сосудов, доктор Ашот Михайлович Григорьян, ведущий эндоваскулярный хирург и заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения клинического госпиталя Лапино («Мать и дитя»), кандидат медицинских наук.

Доктор Григорьян является членом Российского общества специалистов по эндоваскулярным методам диагностики и лечения, лауреатом Государственной премии в области науки и техники (2014) и премии «Призвание» за создание нового метода лечения (2013).

Доктор обладает огромным опытом и высокой квалификацией, успешно выполняет весь спектр эндоваскулярной диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у маленьких пациентов разного возраста начиная с новорождённых. За годы своей практики он провёл тысячи операций, каждая из которых требует предельной точности и ответственности.

Принимая решение о проведении сложных вмешательств, Ашот Михайлович учитывает уникальные особенности организма каждого маленького пациента, стремясь минимизировать риски и обеспечить наилучший исход лечения. Его опыт позволяет справляться даже с самыми тяжёлыми случаями, даря надежду семьям, столкнувшимся с проблемами здоровья у детей.

Кроме консультаций, Ашот Михайлович также осуществляет отбор пациентов на хирургическое лечение по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Это значит, что семьи смогут пройти необходимые обследования и процедуры без значительных финансовых затрат благодаря поддержке государства.

Жители Калининградской области смогут получить консультацию высококвалифицированного специалиста, минуя необходимость поездок в Москву. Это особенно актуально для семей, чьи дети нуждаются в специализированной помощи и наблюдении, и обеспечивает своевременную диагностику и лечение серьёзных патологий сердца и сосудов.

Обращайтесь в «Клинику Эксперт» заблаговременно, чтобы записать вашего малыша на осмотр к одному из лучших детских кардиохирургов России. Ваше доверие оправдано профессионализмом и искренней заботой о каждом маленьком пациенте.

Узнать более подробную информацию и записаться на приём можно:

по номеру телефона: +7 (4012) 98-84-48,

через сайт клиники.

vk.com/clinic_expert_klg

t.me/clinic_expert_klg

Калининград, Букетная ул., 2