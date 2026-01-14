Жители Балтийской косы нашли повод радоваться непогоде: после шторма морское побережье усеяло янтарём (фото)

ВКонтакте

В Калининградской области продолжает бушевать непогода: в областном центре усиливается ветер и идёт снег. На Балтийской косе, напротив, шторм пошёл на спад и принёс с собой неожиданный бонус в виде янтарных выбросов. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Наталья Разина.

По словам женщины, в последние три–четыре года из-за изменения ландшафта дна янтарь появлялся в основном у посёлка, а на других участках побережья косы его почти не было. После недавней непогоды ситуация изменилась: шторм сформировал новые отмели и накидал камень на берег.

Сбор начался около недели назад. На побережье вышли и местные жители, и туристы, хотя приезжих сейчас немного. При этом находки оказались разными — одним попадался мелкий янтарь, а кому-то везло больше.

На охоту все вообще пошли. У нас [собранный янтарь], как обычно, самый маленький. У гостей больше и по объёму, и по размеру. Там люди за пару часов по пять килограммов набирали», — делится Наталья.