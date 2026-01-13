Из Калининграда в Китай отправили 25 тыс. тонн рапсового шрота

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В калининградские сельхозпроизводители отправили в Китай первую в 2026 году партию рапсового шрота. Продукцию перед этим проверили специалисты регионального Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

Общий вес концентрированных кормов для скота составил 25 тыс. тонн. Отправлять проверенную специалистами ветслужбы продукцию на экспорт имеют право только предприятия, включённые в соответствующий реестр.