В мэрии рассказали, какой коктейль выльют на улицы Калининграда, и рекомендовали горожанам остаться 14 января дома

Улицы Калининграда 14 января будут обрабатывать особым антигололёдным коктейлем. Таким образом городские власти намерены минимизировать последствия ледяного дождя, который по прогнозу начнётся в регионе во второй половине дня среды, сообщили в мэрии.

«Конечно же, мы начнём превентивную обработку дорог раствором хлорида натрия ещё до его начала. Рассол лучше сцепляется с асфальтом (чем обычная соль) и начинает действовать мгновенно при попадании на него первых капель дождя, он снижает температуру замерзания воды. Причём реагент будет повышенной концентрации (20–30 г/м²), чтобы не размывался слишком быстро», — поделились творческими планами по борьбе с гололёдом в мэрии.

Сразу после начала осадков дороги прольют реагентом ещё раз, но, чиновники опасаются, что из плотного движения на калининградских улицах не успеют обработать весь город до конца рабочего дня. Поэтому в мэрии попросили автомобилистов не садиться в среду за руль «или по возможности успеть сделать все свои дела до обеда и успеть заблаговременно вернуться домой». Такой же наказ получили и пешеходы.

«Уважаемые пешеходы, убедительная просьба и к вам тоже, после начала осадков не выходить без надобности из дома до устранения коммунальными службами последствий непогоды. Если всё-таки придётся выйти на улицу, то подбирайте в своём гардеробе обувь с нескользящей подошвой и помните, что тротуар может быть очень скользким, каждый шаг делайте с учётом этого», — проявили заботу в городской администрации.