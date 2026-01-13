Часть большой команды: Беспрозванных поздравил калининградских журналистов с профессиональным праздником

ВКонтакте

Алексей Беспрозанных поздравил калининградских журналистов, которых он считает частью большой команды, с профессиональным праздником. День печати отметили в стенах Музея Мирового океана.

Губернатор пообщался в неформальной обстановке с редакторами основных медиа Калининградской области: телеканалов, радио, газет, интернет-порталов и информационных агентств и поделился рабочими планами на 2026 год.

«Ваша работа важна для всех нас. Вы находитесь на передовой: инструмент печати и вашего журналистского слова не просто отражает реалии в регионах и в целом в стране. Самое главное, вы — большой помощник абсолютно везде и во всём», — отметил глава региона.

Алексей Беспрозванных пожелал работникам медиа творческих успехов и отзывчивой аудитории. В честь Дня печати за добросовестный труд и заслуги коллектив «Клопс» был отмечен благодарственным письмом губернатора.

«Благодарю вас за профессионализм и вклад в развитие Калининградской области. Мы все работаем в одной команде. Нередко именно вашими усилиями получаем сигнал о проблеме и вместе с вами отрабатываем её решение», — сказал губернатор.