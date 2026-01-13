Выросла за 3 месяца: калининградские врачи удалили из яичника 13-летней девочки кисту размером с трёхлитровую банку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградские врачи впервые в своей практике удалили из яичника 13-летней девочки огромную кисту. Операцию провели специалисты гинекологического отделения перинатального центра. Об этом рассказали в региональном минздраве во вторник, 13 января.

Пациентку доставили в центр с жалобами на незначительные боли. Мама подростка рассказала, что у дочери за три-четыре месяца резко вырос живот, при этом особых неудобств ребёнок не испытывал. Во время диагностики врачи обнаружили у пациентки объёмную кисту, содержащую около трёх литров жидкости.

«Как правило, чем больше размер новообразования, тем выше риск озлокачествления опухоли и развития онкологического заболевания. В данном случае пациентке было рекомендовано оперативное лечение. Вмешательство прошло без осложнений, мы смогли полностью удалить опухоль», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Регионального перинатального центра Борис Любицкий.

По словам специалиста, подобные опухоли встречаются довольно редко, примерно раз в пять лет, а у подростка кисту таких размеров выявили впервые.

При этом врачам удалось сохранить сам яичник. После операции была проведена гистологическая экспертиза, которая показала, что образование доброкачественное. На данный момент девочка чувствует себя хорошо, медики дают благоприятный прогноз её здоровью.