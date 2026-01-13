В Калининграде на скользкой дороге скорая помощь вылетела на встречку и едва разошлась с легковушкой

ВКонтакте

В Калининграде скорая помощь попала в ДТП на скользкой дороге. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы и источники.

ДТП произошло 13 января около 15:30 в конце улицы Горького. Машина ехала на вызов в сторону Северного обхода, в салоне были шофёр и фельдшер. В какой-то момент автомобиль зацепил колесом кашу из снега и реагентов. Машину занесло, через снежный вал в центре дороги. Скорая перелетела на противоположную полосу и чудом не столкнулась со встречной легковушкой. Автомобиль развернуло на 180 градусов, и он воткнулся в сугроб на тротуаре. Сидящие в неотложке люди не пострадали.